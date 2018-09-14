Three mayoral races in the North Island

Elections BC has finalized their nomination list for municipal, local elections for the North Island region. Elections BC also listed each candidate and which bid for office.
Zeballos
Julie Colburne – Mayor
Paul Brawn – Councillor
Candace Faulkner – (Incumbent) Councillor
Justin Janisse – Councillor
Barb Lewis – (Incumbent) Councillor
Alert Bay
Dennis Buchanan – Mayor
David Faren – Councillor
Kane Gordon – (Incumbent) Councillor
Lisanne Granger – (Incumbent) Councillor
Larry Hill – Councillor
Sandra Parkinson – Councillor
Frank Smith – Councillor
Port McNeill
Shirley Ackland – (Incumbent) Mayor
Graham MacDonald – Mayor
Gaby Wickstrom – Mayor
Ann-Marie Baron – Councillor
Doug Dyment – Councillor
Derek Koel – Councillor
Falyn Lynch – Councillor
Matt Martin – Councillor
Ryan Mitchell – Councillor
Port Alice
Jan Allen – (Incumbent) Mayor
Kevin Cameron – Mayor
David Stewart – Mayor
Beth Thompson – Mayor
Holly Aldis – Councillor
Warren Beatty – Councillor
Bruce Lloyd – (Incumbent) Councillor
Ronald Reimer – Councillor
Doug Worthington – (Incumbent) Councillor
Angela Yunker – Councillor
Port Hardy
Hank Bood – (Incumbent) Mayor
Dennis Dugas – Mayor
Pat Corbett-Labatt – (Incumbent) Councillor
Janet Dorward – Councillor
Don Kattler – Councillor
Rick Marcotte – (Incumbent) Councillor
Treena Smith – Councillor
John Tidbury – (Incumbent) Councillor
Leightan Wishart – (Incumbent) Councillor