BLACK PRESS PHOTO BC general local elections are Oct. 20

Three mayoral races in the North Island

Elections BC has finalized their nomination list for municipal, local elections for the North Island region. Elections BC also listed each candidate and which bid for office.

Zeballos

Julie Colburne – Mayor

Paul Brawn – Councillor

Candace Faulkner – (Incumbent) Councillor

Justin Janisse – Councillor

Barb Lewis – (Incumbent) Councillor

Alert Bay

Dennis Buchanan – Mayor

David Faren – Councillor

Kane Gordon – (Incumbent) Councillor

Lisanne Granger – (Incumbent) Councillor

Larry Hill – Councillor

Sandra Parkinson – Councillor

Frank Smith – Councillor

Port McNeill

Shirley Ackland – (Incumbent) Mayor

Graham MacDonald – Mayor

Gaby Wickstrom – Mayor

Ann-Marie Baron – Councillor

Doug Dyment – Councillor

Derek Koel – Councillor

Falyn Lynch – Councillor

Matt Martin – Councillor

Ryan Mitchell – Councillor

Port Alice

Jan Allen – (Incumbent) Mayor

Kevin Cameron – Mayor

David Stewart – Mayor

Beth Thompson – Mayor

Holly Aldis – Councillor

Warren Beatty – Councillor

Bruce Lloyd – (Incumbent) Councillor

Ronald Reimer – Councillor

Doug Worthington – (Incumbent) Councillor

Angela Yunker – Councillor

Port Hardy

Hank Bood – (Incumbent) Mayor

Dennis Dugas – Mayor

Pat Corbett-Labatt – (Incumbent) Councillor

Janet Dorward – Councillor

Don Kattler – Councillor

Rick Marcotte – (Incumbent) Councillor

Treena Smith – Councillor

John Tidbury – (Incumbent) Councillor

Leightan Wishart – (Incumbent) Councillor

Previous story
Voter registration push begins for B.C. referendum

Just Posted

Arrest made in Port Alice mail bomb incident

A 73 year old resident of Whitehorse, Yukon, was arrested on September 13th and remains in custody.

Three mayoral races in the North Island

Elections BC has finalized their nomination list for municipal, local elections for… Continue reading

Port Hardy resident furious over smart meter installation

“They came into my house without consent and it wasn’t even a BC Hydro employee.”

B.C. parents leery of HPV cervical cancer vaccine

Provincial registration uptake among lowest in Canada

Current system still works for some, but not for all says Port Hardy Corporal

Indigenous court may come to the North Island as soon as next year.

Premier calls for ideas for protecting against B.C. floods, wildfires

John Horgan promotes voting reform to B.C. municipal leaders

BC blazes cool and army reservists head back to their day jobs

Every soldier on the fire lines volunteered to come

Marijuana police raid targeted those struggling with substance use: advocate

Sarah Blyth said a Friday raid in the Downtown Eastside was unnecessary, but police disagree

42 Order of Canada recipients from B.C. urge feds to cancel pipeline expansion

Letter says Federal Court of Appeal decision is an opportunity to reconsider the project altogether

Caution urged as people head back into wildfire affected areas in B.C.

As the wildfire season comes to an end, hunters, nature lovers are cautioned about using the back country

Police watchdog called in to probe alleged assaults linked to hydro projects

Manitoba RCMP have called in the OPP to investigate the Crown utility’s work sites in the 1960s and 1970s

B.C. curling cashspeil features world-class squads

Headlining the women’s field is 2018 Olympic bronze medalist Satsuki Fujisawa of Japan.

Skull found on Yukon trail ID’d as missing B.C. man 9 years later

Terry Fai Vong would have been 41 years old when his remains were found in Whitehorse

Mortgage stress test losing impact on B.C. housing sales: BCREA

Housing sales have been increasing each month since June across British Columbia cities

Most Read